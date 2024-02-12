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15:36, 12 февраля 2024Среда обитания

Сочи предупредили об угрозе разрастания крайне опасного гриба

Биолог Кассанелли: из-за тепла в Сочи может разрастись ядовитый гриб решеточник

Фото: Jolanda Aalbers / Shutterstock / Fotodom

В Сочи может повториться массовое разрастание крайне ядовитого решеточника, краснокнижного гриба. Об этом жителей города-курорта предупредил старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета (КубГУ) Даменник Кассанелли, передает РИА Новости.

Данный гриб опасен для человека и трогать его нельзя. По некоторым источникам, отравление может привести к летальному исходу. «Он прижился, это заграничный вид, он больше в южных районах. Но вот теперь будем ждать от него каких-то особенностей. Массовое разрастание возможно там, где позволят условия, в этом году это возможно», — заявил Кассанелли.

Биолог добавил, что на массовое произрастание решеточника влияют в том числе разносящие его споры мухи. Условия в Сочи наиболее благоприятны для этого гриба благодаря обширным колхидским лесам, влажному климату и высоким температурам в течение всего года.

Впервые разрастание решеточника зафиксировали в Сочи в мае 2023 года. Гриб имеет необычную форму, яркий цвет и неприятный запах.

Ранее жители Московской области пожаловались на нашествие ядовитых пауков. Членистоногих, достигающих пяти сантиметров в длину, обнаружили в нескольких городах.

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      Александра Качан
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