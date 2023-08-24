Жители Подмосковья пожаловались на нашествие ядовитых пауков-ос

Минэкологии Подмосковья: жители региона пожаловались на нашествие пауков-ос

Жители Московской области пожаловались на нашествие ядовитых пауков-ос. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Членистоногих, достигающих вместе с лапами пяти сантиметров в длину, замечали в Раменском, Домодедове, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе. При этом местные жители побоялись приближаться к паукам-осам из-за риска укусов.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, представителей данного вида можно встретить и в городе, и на дачах — в домах, беседках и огородах. Он отметил, что изначально паук-оса не был типичным представителем фауны Подмосковья и преимущественно встречался в южных регионах России, но из-за потепления климата и наличия кормовой базы расселился в более северные районы.

Данный вид, как и другие пауки, имеет ядовитые железы — хелицеры. Однако специалисты заверили, что членистоногие, обитающие на территории Подмосковья, не представляют опасности для людей. Укус паука-осы, южно-русского тарантула, паука-крестовика приведет к раздражению кожи, но не стоит забывать о возможной аллергической реакции.

«Жители нашего региона наблюдают пауков-ос уже не первое лето, они, как и богомолы, постепенно расселялись с юга на север и образовали на территории Московской области устойчивые популяции. Нашим гражданам не стоит паниковать при встрече с этими паукообразными. Не нужно убивать пауков, ведь они являются важным звеном в экосистеме, но и трогать руками их не следует, во избежание укусов, большинство которых происходит из-за придавливания членистоногого. А кому понравится, когда его давят?» — предупредил Фирсов.

Помимо пауков-ос в августе жители Подмосковья жаловались и на нашествие слизней-гигантов.