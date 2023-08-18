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19:02, 18 августа 2023Среда обитания

Жители Подмосковья пожаловались на нашествие слизней-гигантов

Жители Московской области пожаловались на слизней-гигантов, поедающих урожай

Фото: Pxhere

Жители Московской области пожаловались на нашествие слизней-гигантов. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Новости Москвы».

По словам жителей Подмосковья, брюхоногие поедают их урожай. Опубликовавшая фото женщина сопоставила размер встретившегося ей слизня со своей рукой. Можно увидеть, что длина вредителя составляет более чем половину от длины ее ладони.

В августе в Астраханской области и Краснодарском крае стали наблюдать тучи саранчи. В кубанском Россельхозцентре причиной появления столь большого количества насекомых объяснили начавшийся у них период размножения. Помимо этого, на возникновение скоплений саранчи повлияли низкие температуры и большое количество осадков — в результате питаться насекомым-вредителям стало нечем.

Помимо этого, в Казани в августе началось нашествие богомолов. Насекомые стали появляться в российском городе из-за аномальной жары.

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    Полина Кислицына
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