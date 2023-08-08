Тучи саранчи накрыли еще один российский регион

KP.RU: в Краснодарском крае началось нашествие саранчи

Тучи саранчи накрыли Краснодарский край. О том, что нашествие насекомых началось еще в одном российском регионе, сообщает KP.RU со ссылкой на комментарий руководителя кубанского филиала «Россельхозцентра» Виталий Марченко.

По словам эксперта, под основной удар попали лиманы в Приморско-Ахтарском и Славянском районах края, так как водоемы, где растут рогоз и камыши, служат излюбленными местами появления питающейся ими саранчи. Большое количество насекомых также замечали в Калининском и Красноармейском районах.

«Большая часть вредителей находится рядом с Азовским морем. Низкие температуры и большое количество осадков способствовали тому, что питаться было нечем. На сегодняшний день пришло время, когда саранча уже окрылилась и начала летать», — пояснил Марченко.

Специалист добавил, что в Краснодарском крае скопление вредителей наблюдается на протяжении двух недель. Часть из них прилетает на поля. Появление столь большого количества насекомых он объяснил начавшимся периодом размножения у саранчи.

На борьбу с саранчой в регионе выделили около 15 миллионов рублей — такую статью бюджета на Кубани утвердили впервые. «Когда саранча выходит на кукурузные и рисовые поля, специалисты сразу же обрабатывают урожай. Когда она садится на сельскохозяйственные земли, собственники это отмечают и обрабатывают разрешенными препаратами. Администрация возмещает до половины стоимости затрат», — поделился информацией Марченко.

Специалист отметил, что сложнее всего уничтожать саранчу в плавнях, так как на данный момент нет разрешенных препаратов, которые бы не вредили водоемам. Кроме того, плавни служат водоохранной зоной, так что травить там этих насекомых нельзя — в противном случае можно нанести вред тем, кто обитает в водоемах.

Ранее стало известно, что нашествие саранчи началось в поселке Лиман Астраханской области. Очевидица произошедшего призналась, что сначала приняла скопление насекомых за дым.