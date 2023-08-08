Тучи саранчи в российском регионе попали на видео

Baza: нашествие саранчи в поселке Лиман Астраханской области попало на видео

В поселке Лиман Астраханской области началось нашествие саранчи. Внимание на ситуацию в российском регионе, попавшую на видео, обратило издание Baza.

На записи, снятой очевидицей произошедшего, можно увидеть, как плотные тучи из насекомых заполонили небо над поселком. Появление саранчи доставило дискомфорт местным жителям, которые находились на улице. «Смотрите, опять напасть на Лиман. Это саранча. Атас, я думала, это дым... Вон там все люди стучат, ее прогоняют», — поделилась впечатлениями девушка.

Ранее в августе стало известно, что в Казани началось нашествие богомолов. Насекомые стали появляться в российском городе по причине аномальной жары. По словам доцента кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николая Шулаева, богомолы не представляют опасности для здоровья местных жителей.