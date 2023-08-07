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15:53, 7 августа 2023Среда обитания

В российском городе началось нашествие богомолов

Биолог Шулаев: нашествие богомолов в Казани началось из-за жары

Фото: Thomas Hinsche / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Казани началось нашествие богомолов. Насекомые стали появляться в российском городе из-за аномальной жары, об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на доцента кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николая Шулаева.

Биолог отметил, что богомолы не представляют опасности для здоровья местных жителей. «Богомол – это такая "лошадь", которую трудно не заметить. Ко всему прочему, он еще и летает. Как правило, обитает в клумбах и на цветущих растениях, поджидая в засаде бабочек, ос и других насекомых. Кстати, он любит охотиться на мух и комаров, поэтому людям приносит только пользу», — рассказал Шулаев.

По словам эксперта, впервые богомола заметили в Татарстане в 2006 года. С тех пор его популяция растет на фоне потепления. Больше всего таких насекомых обитает в Верхнем Услоне и Алькеевском районе республики.

Ранее москвичей предупредили о нашествии опасных для жизни насекомых. Из-за изменения климата в Московской области может появиться вырасти число жуков-лубоедов.

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    Александра Качан
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