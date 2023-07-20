Среда обитания
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19:48, 20 июля 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о нашествии опасных для жизни насекомых

Эколог Баташев: изменение климата может привести к нашествию опасных жуков-лубоедов

Фото: Vladislav Culiomza / Shutterstock / Fotodom

Из-за изменения климата в Московской области может начаться нашествие опасного для жизни насекомого — жука-лубоеда. Об этом жителей Московского региона предупредил эколог Анатолий Баташев, его слова передает издание «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, потепление создает комфортные условия для размножения вредителей — в их число входят короеды и лубоеды. При этом последствия увеличения популяции таких насекомых, добавил он, могут оказаться катастрофическими. В качестве примера аналогичного явления Баташев привел нашествие жука-короеда в Подмосковье 15 лет назад, в результате которого было уничтожено большинство старых ельников. Основной же целью жука-лубоеда служат сосны, так что сосновые леса в регионе могут оказаться под угрозой. Эколог рассказал, что лубоеды поедают и ослабляют деревья, а также заражают их бактериальными заболеваниями. Они проделывают ходы под корой, провоцируя болезни и пересыхание деревьев.

Баташев также предостерег москвичей от нахождения возле сосен, особенно полностью засохших. «Если рядом с вашим домом есть полностью засохшая сосна, самое мудрое решение — взять порубочный билет, пригласить специальную машину-вышку вместе с профессиональными работниками, чтобы аккуратно это дерево разобрать, потому что последствия от падения сухой сосны могут оказаться катастрофическими для людей, машин и жилья», — подытожил эксперт.

В июле москвичей предупредили, что в городе может начаться нашествие крылатых муравьев вида Lasius niger.

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    Полина Кислицына
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