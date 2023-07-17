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21:34, 17 июля 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о нашествии крылатых муравьев

Энтомолог Федосеева: в Москве массово появятся муравьи вида Lasius niger

Фото: Stephane Bidouze / Shutterstock / Fotodom

В Москве может начаться нашествие крылатых муравьев вида Lasius niger. Об этом жителей столицы предупредила доктор биологических наук биологического факультета МГУ Елена Федосеева. Ее слова передает «Газета.Ru».

Энтомолог отметила, что появление муравьев в городе связано с ежегодным брачным летом у насекомых. Подобное происходит после периода дождей, когда на улице становится теплее. Федосеева призвала соблюдать спокойствие и заявила, что никакого вреда для человека такие муравьи не представляют.

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Наиболее массовое скопление муравьев будет длиться не больше недели, при этом период может продолжаться около двух недель. «Начнутся дожди — это прекратится. Сейчас для них самое подходящее время: достаточно высокая влажность и не очень высокая температура, но тепло. А похолодает до 16 градусов — они будут сидеть ждать подходящей погоды», — объяснила Федосеева.

Ранее жители Москвы и Московской области все чаще стали сообщать о змеях, которых видели вблизи жилых домов. Зоолог, специалист по экзотическим животным Евгений Рыбалтовский объяснил, что пресмыкающихся в города привлекает возможность укрыться в подвалах, а также мусор, который всегда есть рядом с человеком.

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    Нина Ташевская
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