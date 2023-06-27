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16:14, 27 июня 2023Среда обитания

Нашествие змей в Москву объяснили

Зоолог Рыбалтовский: змей в Москву и Подмосковье привлекают заброшенные стройки

Фото: Unsplash

Жители Москвы и Московской области все чаще сообщают о змеях, которых видят вблизи жилых домов. Зоолог, специалист по экзотическим животным Евгений Рыбалтовский объяснил телеканалу «Мир 24», что пресмыкающихся в города привлекает возможность укрыться в подвалах, а также мусор, который всегда есть рядом с человеком.

«Старые полуразваленные фундаменты, которые редко посещаются людьми, — прекрасное место обитания тех же ужей, которые устраивают там зимовки и постоянные жилища», — рассказал специалист. Иногда человек путает ужей с ядовитыми гадюками, при этом последние стараются избегать соседства с людьми, отметил эксперт. Он также заявил, что змей привлекают старые кучи строительного мусора и завалы старых листов разбитого шифера.

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Другая причина перемещения этих пресмыкающихся в города — возможность прокормиться, поскольку человек оставляет вокруг себя огромное количество остатков пищи, которые приманивают грызунов, служащих кормом для змей. Кроме того, животных привлекают водоемы, в которых они могут питаться лягушками.

Специалист также назвал причиной появления змей в городах потепление. «Зимы становятся более мягкими, лето становится более теплым. Рептилиям, которые хладнокровные, это на руку — зимой они не вымерзают на зимовках, их может становиться больше», — сообщил он.

Ранее герпетолог Владислав Старков предположил, что змеи появились в Москве, поскольку сбежали от отловщика, а затем стали размножаться в благоприятных условиях. Начальник отдела по сохранению биоразнообразия московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров заявлял, что пресмыкающиеся стали появляться в столице и области из-за жаркой погоды. Он отметил, что отлов змей власти проводить не планируют, поскольку в столице встречаются только безопасные для человека ужи.

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    Мария Черкасова
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