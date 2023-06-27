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09:09, 27 июня 2023Среда обитания

Названа причина нашествия змей в Москве

Эколог Бурмистров: змеи массово приползают к домам в Москве из-за жары
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valery Lukyanov / Globallookpress.com

Змеи стали массово приползать к домам в Новой Москве из-за жаркой погоды. Причину нашествия пресмыкающихся в столице назвал начальник отдела по сохранению биоразнообразия московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, передает РИА Новости.

По словам эколога, погода вынуждает змей активно искать влажные места. «Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, где есть водоем, либо где поливают и лужи остаются. Они приползают попить, охладиться», — пояснил Бурмистров.

Эксперт добавил, что пресмыкающихся стали замечать не только в Москве. Соответствующих обращений поступает много, однако департамент не планирует производить отлов. «Потому что это ужи. Ужи никому не вредят, сами не нападают, если их не трогать», — заключил Бурмистров.

Ранее сообщалось, что с начала лета жители Москвы и Подмосковья стали чаще сталкиваться со змеями. Экстренные службы занялись отловом пресмыкающихся. Змеелов Владислав Старков предположил, что появление змей связано с человеческим фактором.

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    Александра Качан
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