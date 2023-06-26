Появлению змей в Москве нашли возможное объяснение

Змеелов Старков связал появление змей в Москве с человеческим фактором

Появление змей в районе поселения Московский, вероятно, связано с человеческим фактором, считает герпетолог, змеелов Владислав Старков. В беседе с «Лентой.ру» специалист предположил, что, вероятно, кто-то занимался отловом змей, а пресмыкающиеся сбежали и ввиду определенных климатических причин начали размножаться.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что с начала лета жители Москвы и Подмосковья стали чаще встречать змей. По данным канала, отловом пресмыкающихся занимаются экстренные службы.

«Могу предположить, что кто-то их наловил, и они разбежались. Там территория достаточно урбанизированная и, если бы змеи там были раньше, то их бы кто-то давно замечал. Видимо, кто-то наловил их на продажу, а они убежали. Возможно, там сформировались условия, где змеи могли размножиться», — объяснил герпетолог.

Он подчеркнул, что такие змеи, как, например, ужи не представляют опасности для человека.

При этом Старков добавил, что на территории Подмосковья и некоторых районов Москвы появление популяций змей является обыденным в силу климатических причин явлением.

«В районе Троицка, Пахры змей всегда достаточно много. Также они были в районе Северного Бутова, Южного Бутова», — уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что змеелов в индийской деревне вблизи города Куддалор, штат Тамилнад, поймал кобру, которая у него на глазах выплюнула целую курицу. Несмотря на страх перед змеями, местные жители почитают их как божества. Они попросили змеелова отпустить кобру не в лес, а в кусты на окраине деревни. Утверждается также, что змеи часто выплевывают добычу, если она оказывается слишком велика и это затрудняет их передвижение.