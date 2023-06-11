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14:04, 11 июня 2023Из жизни

Кобра выплюнула целую курицу на глазах у змеелова

Times of India: кобра в Индии проникла в курятник и попыталась целиком проглотить курицу

Фото: Unsplash

Змеелов в индийской деревне вблизи города Куддалор, штат Тамилнад, поймал кобру, которая у него на глазах выплюнула целую курицу. Об этом сообщает Times of India.

Фермер Дандапани услышал доносившиеся из курятника необычные звуки и увидел полутораметровую кобру. Рептилия проникла в клетку с курами и попыталась целиком проглотить одну из птиц. Мужчина сразу вызвал змеелова по имени Челлаа.

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Змеелов приехал на место происшествия и изловил кобру. В этот момент она выплюнула проглоченную курицу. Спасатель поместил рептилию в банку, чтобы отпустить ее в ближайшем лесу.

Несмотря на страх перед змеями, местные жители почитают их как божества. Они попросили Челлаа отпустить кобру не в лес, а в кусты на окраине деревни. Утверждается также, что змеи часто выплевывают добычу, если она оказывается слишком велика и это затрудняет их передвижение.

Ранее сообщалось, что в одной из деревень Таиланда местные жители обнаружили редчайшую золотую кобру, плюющуюся ядом. Один из мужчин, поймавших змею, продемонстрировал ее собравшимся местным жителям, а также сделал несколько фото и видео, которые позже выложил в социальные сети.

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    Алиса Дмитриева
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