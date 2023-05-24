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19:22, 24 мая 2023Из жизни

Селяне обнаружили редчайшую золотую кобру и отнесли домой

Плюющуюся ядом редкую золотую кобру обнаружили в Таиланде

Фото: tomava / Shutterstock / Fotodom

В одной из деревень Таиланда местные жители обнаружили редчайшую золотую кобру, плюющуюся ядом. Об этом сообщает The Thaiger.

Змею длиной 1,2 метра нашел помощник старосты деревни по имени Тронгпхон Имжит. Не зная ничего о ее виде, он все же понял, что это может быть кобра, когда рассмотрел форму пластинок у нее на теле. Заинтригованный необычным цветом рептилии, Имжит позвал на помощь младшего брата и троих друзей, чтобы поймать змею в мешок и отнести домой.

Новости о необычной кобре быстро распространились по деревне. Многие селяне пришли к Имжину, чтобы своими глазами увидеть странное пресмыкающееся. Один из мужчин, поймавших змею, демонстрировал ее собравшимся, а также сделал несколько фото и видео, которые позже выложил в социальные сети.

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Когда змею положили в пластиковый контейнер, она наконец расправила свой характерный капюшон, и стало окончательно понятно, что это плюющаяся кобра. После этого селяне выпустили ее на волю.

Пользователи социальных сетей по фото определили вид змеи как суматранскую плюющуюся кобру. Как правило, они имеют красивый золотистый окрас, хотя некоторые могут быть черными. В отличие от других видов кобр, на теле суматранских плюющихся кобр нет никаких дополнительных узоров и отметок на капюшоне. Этих змей можно обнаружить в Южном Таиланде, Малайзии и Индонезии.

Плюющиеся кобры могут совершать до 28 «выстрелов» яда за минуту, это обычно происходит, когда змея чувствует угрозу. Плюющиеся рептилии целятся в глаза противнику, яд вызывает покраснение, раздражение и даже слепоту. Укус этих змей может стать смертельным для человека.

Ранее сообщалось о канадце, который избил прохожего ручным питоном. Мужчину арестовала полиция, ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными.

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Антонина Черташ
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