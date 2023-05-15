45-летний мужчина избил прохожего ручным питоном

Daily Hive: полиция арестовала канадца за нападение на мужчину со змеей

Полиция в Торонто, Канада, арестовала мужчину после того, как он избил человека ручным питоном. Об этом сообщает Daily Hive.

45-летний Лауренио Авила, державший в руках змею, подошел на улице в центре города к прохожему и напал на него. Очевидцы произошедшего вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов арестовали канадца. Ему были предъявлены обвинения в вооруженном нападении и жестоком обращении с животными. Мужчина предстал перед судом, судья оставил обвиняемого под стражей.

О состоянии питона не сообщается. Городские правила Торонто запрещают содержание любых змей, длина которых во взрослом возрасте превышает три метра.

Ранее сообщалось, что 62-летний житель города Нонтхабури, Таиланд, попал в больницу после того, как выползший из унитаза питон укусил его за ягодицу. Мужчина почувствовал сильную боль, когда сидел на унитазе.