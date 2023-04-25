Питон выполз из унитаза и укусил мужчину за ягодицу

The Thaiger: в Таиланде питон укусил сидевшего на унитазе мужчину

62-летний Витун Сонапун из города Нонтхабури, Таиланд, попал в больницу после того, как выползший из унитаза питон укусил его за ягодицу. Об этом сообщает The Thaiger.

Сонапун почувствовал сильную боль, когда сидел на унитазе. Вскочив, он успел заметить внутри питона, пытающегося скрыться в трубе. Мужчина тут же выбежал из туалета и, по его словам, был настолько потрясен произошедшим, что поскользнулся. По его словам, он ранее слышал о подобных инцидентах с другими людьми, но никогда не думал, что такое случится и с ним.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Змея, укусившая мужчину, не была ядовитой, поэтому медикам не пришлось вводить противоядие.

После возвращения из больницы мужчина вместе с семьей демонтировал унитаз, однако питон уже уполз.

По словам Сонапуна, змея не в первый раз оказалась в его туалете. В середине марта он и его родственники видели ее там по три раза в день.

Ранее сообщалось, что жители индийского села обнаружили двухметрового крокодила, который притаился в туалете. Нашедшие рептилию испугались и незамедлительно сообщили об этом владельцу туалета.