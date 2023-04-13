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10:52, 13 апреля 2023Из жизни

Двухметровый крокодил пробрался в сельский туалет и напугал людей

News 18: жители индийского села нашли в туалете двухметрового крокодила

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

Жители индийского села в штате Уттар-Прадеш обнаружили двухметрового крокодила, который притаился в туалете. Об этом сообщает News 18.

Нашедшие рептилию испугались и незамедлительно сообщили об этом владельцу туалета, который вызвал представителей департамента лесных ресурсов и специалистов из организации Wildlife SOS.

Операция по отлову крокодила продолжалась два часа. В конце концов рептилию успешно извлекли из туалета при помощи клетки-ловушки.

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Позднее команда Wildlife SOS выпустила крокодила в дикую природу. Предполагается, что рептилия пробралась в туалет из ближайшего пруда.

Ранее сообщалось, что спрятавшийся в унитазе питон укусил за ягодицу мужчину, который заигрался в мобильные игры в туалете у себя дома в малайзийском городе Селаянг. Малайзиец оторвал змею от себя и выскочил из туалета, в панике случайно выломав дверь.

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Алиса Дмитриева
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