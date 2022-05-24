Питон спрятался в унитазе и укусил за ягодицу заигравшегося мужчину

Asia One: питон укусил за ягодицу малайзийца, игравшего в туалете на мобильном телефоне

Спрятавшийся в унитазе питон укусил за ягодицу мужчину, который заигрался в мобильные игры в туалете у себя дома в малайзийском городе Селаянг. Об этом сообщает Asia One.

28-летний Сабри Тазали играл на телефоне и неожиданно почувствовал укус. Он подскочил от боли и обнаружил, что с его ягодицы свисает змея. Малайзиец оторвал ее от себя, швырнул в стену и выскочил из туалета, в панике случайно выломав дверь.

На место происшествия прибыли спасатели. Они увезли пресмыкающееся, которое оказалось неядовитым питоном. Пострадавший обратился в больницу за медицинской помощью, где ему сделали укол от столбняка.

О произошедшем Тазали рассказал в Twitter. Он отметил, что нашел в ране половину змеиных зубов, которые сломались, потому что он сильно дернул питона. По его словам, он до сих пор в шоке от произошедшего. В течение двух недель ему было страшно ходить в туалет у себя дома, поэтому он пользовался туалетом в расположенной поблизости мечети.

Пользователи Twitter посмеялись над произошедшим. Один из них написал, что если бы он был змеей и кто-то «плюнул ему в лицо», он бы тоже не сидел спокойно. «Я должен укусить то, что я могу укусить», — написал он. Другие спрашивали Тазали, каково это — быть укушенным змеей. «Извините, но я хотел бы спросить, как это ощущается? Как укус кошки или больнее, как укус крысы?» — написал один из пользователей.

Другой автор комментария посоветовал всегда смывать туалет перед использованием, а затем еще немного выжидать. «Если оттуда вылезет что-то странное, можно быстро убежать», — пояснил он.

Малайзиец рассказал, что его семья живет в этом районе уже 40 лет, но подобный случай произошел впервые. После происшествия хозяева дома заменили коричневый унитаз на белый и установили новую дверь вместо сломанной.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аляска медведь спрятался в туалете и укусил женщину. Инцидент произошел, когда американка решила провести выходные в загородной юрте на берегу озера и отправилась в туалет, который был на улице.