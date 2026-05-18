17:44, 18 мая 2026

Крупнейший самолет на солнечных батареях потерпел крушение

Виктория Клабукова

Фото: Amr Dalsh / Reuters

Крупнейший самолет, работающий на солнечных батареях, потерпел крушение. Об этом сообщает издание Renew Economy.

Судно Solar Impulse 2 разбилось во время испытательного полета в беспилотном режиме. Рейс вылетел из аэродрома в штате Миссисипи, но, находясь над Мексиканским заливом, аппарат внезапно потерял питание и рухнул. Поскольку полет был автономным, пострадавших нет. Причиной аварии называют экстремальные погодные условия. Сооснователи проекта, пилоты Андре Боршберг и Бертран Пикар, выразили сожаление по поводу потери уникального планера — образец собирались передать в музей, но, как сообщается, восстановлению он уже не подлежит.

Аэроплан Solar Impulse 2 приобрел известность после кругосветного перелета в 2016. Это был первый подобный рейс, совершенный исключительно на солнечной энергии. За 17 перелетов аппарат преодолел расстояние, превышающее в общей сложности 42 тысячи километров. Конструкция была разработана из сверхлегкого углепластика, размах крыла достигал 70 метров, а масса — 2,3 тонны. Самолет был оснащен 17 тысячами солнечными элементами.

