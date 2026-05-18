Крупнейший самолет на солнечных батареях потерпел крушение

Крупнейший самолет на солнечных батареях разбился во время испытательного полета

Крупнейший самолет, работающий на солнечных батареях, потерпел крушение. Об этом сообщает издание Renew Economy.

Судно Solar Impulse 2 разбилось во время испытательного полета в беспилотном режиме. Рейс вылетел из аэродрома в штате Миссисипи, но, находясь над Мексиканским заливом, аппарат внезапно потерял питание и рухнул. Поскольку полет был автономным, пострадавших нет. Причиной аварии называют экстремальные погодные условия. Сооснователи проекта, пилоты Андре Боршберг и Бертран Пикар, выразили сожаление по поводу потери уникального планера — образец собирались передать в музей, но, как сообщается, восстановлению он уже не подлежит.

Аэроплан Solar Impulse 2 приобрел известность после кругосветного перелета в 2016. Это был первый подобный рейс, совершенный исключительно на солнечной энергии. За 17 перелетов аппарат преодолел расстояние, превышающее в общей сложности 42 тысячи километров. Конструкция была разработана из сверхлегкого углепластика, размах крыла достигал 70 метров, а масса — 2,3 тонны. Самолет был оснащен 17 тысячами солнечными элементами.