Зеленский обвинил компании из США в содействии России

Бывший СССР
17:45, 18 мая 2026

Зеленский обвинил американские компании в вывозе зерна из Крыма
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВывоз зерна с Украины:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил неназванные американские компании в вывозе зерна из Крыма. Об этом он заявил в своем Telegram-канале после встречи с главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Олегом Луговским.

«Мы зафиксировали, к сожалению, попытки наладить вывоз зерна с (...) территории Крыма, а также другой экономической эксплуатации полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов. Будем информировать партнеров», — написал он.

По словам главы государства, украинская разведка также фиксирует привлечение иностранных технологий и инвестиций в российские нефтегазовые арктические проекты. Он заявил, что Киев будет противодействовать этому.

Ранее Зеленский встретился с руководителем американской технологической компании Palantir Technologies Алексом Карпом. Он заявил, что Украина развивает сотрудничество с оборонным сектором США.

