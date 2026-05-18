17:45, 18 мая 2026

Привычный витамин оказался защитником кишечника от воспаления

Екатерина Графская
Фото: Gamjai / Shutterstock / Fotodom

Витамин D может играть важную роль в защите кишечника от воспаления и нарушений пищеварения. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи выяснили, что витамин D влияет не только на кости, но и на состояние слизистой желудка и кишечника. Он помогает поддерживать целостность кишечного барьера, регулирует иммунный ответ и может снижать воспаление при заболеваниях ЖКТ, включая синдром раздраженного кишечника и воспалительные болезни кишечника.

Авторы отмечают, что при дефиците витамина D чаще наблюдаются болезнь Крона, язвенный колит, нарушения микрофлоры и проблемы с усвоением питательных веществ. В некоторых исследованиях добавки витамина D уменьшали уровень воспалительных маркеров и улучшали качество жизни пациентов.

Ученые также подчеркивают, что кишечник содержит особенно много рецепторов к витамину D. По их мнению, дальнейшие исследования помогут понять, как использовать витамин для профилактики и лечения заболеваний пищеварительной системы.

Ранее ученые выяснили, что витамин D может снижать риск развития диабета 2-го типа.

