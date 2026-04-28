Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 28 апреля 2026

Популярный витамин оказался способен снижать риск диабета

JAMA: Витамин D может снижать риск развития диабета 2 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Витамин D может снижать риск развития диабета 2 типа, но только у людей с определенными генетическими особенностями. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные крупного клинического исследования с участием более 2000 человек с преддиабетом — состоянием, при котором уровень сахара уже повышен, но еще не достиг значений диабета. В целом витамин D не показал значимого эффекта для всех участников, однако при разборе генетики выяснилось: у части людей риск диабета снижался на 19 процентов при приеме высокой дозы витамина.

Материалы по теме:
Витамин А: в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
Витамин А:в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
15 января 2024
Витамин D. Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
Витамин D.Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
12 мая 2023

Различия объясняются вариациями гена рецептора витамина D — белка, через который витамин влияет на клетки организма. У носителей одних вариантов гена добавка действительно улучшала контроль сахара и, вероятно, работу клеток поджелудочной железы, отвечающих за выработку инсулина. У других участников такого эффекта не наблюдалось.

Авторы считают, что результаты открывают путь к персонализированной профилактике диабета, когда рекомендации по приему витаминов будут зависеть от генетических особенностей человека. При этом исследователи подчеркивают: самостоятельно принимать высокие дозы витамина D не стоит — его избыток может быть вреден.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень витамина D снижает проявления болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран предложил США трехэтапные переговоры. Что насторожило Трампа?

    Приставы заинтересовались популярным российским рэпером

    В России установили даты летних каникул у школьников

    Пассажирка показала простой способ удобно спать в самолете и прослыла в сети гением

    Защита Моргенштерна указала на нарушения при вынесении приговора

    Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за апрель

    Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

    Бойцы ВСУ получили просроченные иностранные сухпайки

    Популярный витамин оказался способен снижать риск диабета

    Ветеринар предупредил об опасностях разных типов кормов для питомцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok