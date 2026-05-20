Раскрыт размер обещанного гонорара школьникам-поджигателям офиса Народного фронта

В Хакасии подросткам, устроившим поджог офиса Народного фронта, дали срок

В республике Хакасия двум подросткам 16 и 17 лет ужесточили наказание за поджог офиса регионального отделения Народного фронта. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

Как установил суд, 28 марта 2025 года молодые люди разбили молотками окно офиса российской общественной организации и бросили в помещение три бутылки с зажигательной смесью, которые изготовили сами. В результате поджога полностью выгорела половина помещения. Ущерб превысил 2,3 миллиона рублей. На допросе школьники признались, что пошли на диверсию ради денег. Неизвестный пообещал им 340 тысяч рублей, но денег так и не заплатил.

Ранее 1-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 20-летней Анны Мольковой, которая подожгла мечеть в Усинске (Коми) летом прошлого года.

Всего за минувший март сотрудники ФСБ задержали 37 граждан России, совершивших диверсии по заданию спецслужб Украины.