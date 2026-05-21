11:24, 21 мая 2026Наука и техника

Выявлен простой способ защиты мозга от деменции

Neurology: Отказ от курения снижает риск деменции при низком наборе веса
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Отказ от курения может быть связан со снижением риска деменции, однако сильный набор веса после отказа способен ослабить этот эффект. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Neurology.

Исследователи проанализировали данные 32,8 тысячи людей среднего и пожилого возраста со средним возрастом 61 год. Наблюдение продолжалось около 10 лет. За это время деменция развилась почти у 5,9 тысячи участников.

После учета возраста, физической активности и состояния сердечно-сосудистой системы ученые выяснили, что у людей, бросивших курить, риск деменции был на 16 процентов ниже по сравнению с теми, кто продолжал курить. Причем со временем риск постепенно приближался к уровню людей, которые никогда не курили. Наиболее заметный эффект наблюдался примерно через семь лет после отказа от сигарет.

Однако важную роль сыграл набор веса после отказа от курения. Люди, которые сохранили вес или набрали не более пяти килограммов, продолжали демонстрировать более низкий риск деменции и более медленное ухудшение памяти и мышления. А вот у тех, кто набрал 10 килограммов и более, защитный эффект для мозга практически исчезал.

Авторы подчеркивают, что исследование показывает лишь статистическую связь и не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее результаты указывают, что отказ от курения в сочетании с контролем веса может быть важен для сохранения здоровья мозга в пожилом возрасте.

Ранее ученые выяснили, что скорость и характер почерка указывают на развитие когнитивных нарушений.

