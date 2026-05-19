Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
12:39, 19 мая 2026Спорт

Стало известно о долге Нурмагомедова перед Роскомнадзором

Mash на спорте: Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тысяч рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов имеет долг перед Роскомнадзором. Об этом стало известно Mash на спорте.

По информации источника, экс-спортсмен не оплатил обязательные отчисления за распространение рекламы в сети в размере 300 тысяч рублей. Теперь Нурмагомедов рискует столкнуться с блокировкой счетов.

В 2024-м и 2025 годах сообщалось о долгах Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС). В обшей сложности речь шла о сумме, превышающей 300 миллионов рублей.

Нурмагомедов в 2018 году завоевал звание чемпиона UFC в легком весе. С тех пор он трижды успешно защитил его. Спортсмен выиграл все 29 поединков в карьере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России управляемые авиабомбы и сотни беспилотников

    Раскрыт заработок Шуры за выступление в день рождения

    Названы повлиявшие на распад СССР факторы

    Число пострадавших при аварийной посадке самолета в российском лесу выросло

    Сына основателя Mango задержали по подозрению в его убийстве

    СК раскрыл подробности о последнем сигнале с телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российский «Оптомат-300» ускорил запуск FPV-дронов

    Российским водителям напомнили о рисках в жаркую погоду

    Россиянин выловил из родника пакет с телом новорожденного

    Женщина стала блогершей в 76 лет ради благополучия 16-летних дочерей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok