Стало известно о долге Нурмагомедова перед Роскомнадзором

Mash на спорте: Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тысяч рублей

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов имеет долг перед Роскомнадзором. Об этом стало известно Mash на спорте.

По информации источника, экс-спортсмен не оплатил обязательные отчисления за распространение рекламы в сети в размере 300 тысяч рублей. Теперь Нурмагомедов рискует столкнуться с блокировкой счетов.

В 2024-м и 2025 годах сообщалось о долгах Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС). В обшей сложности речь шла о сумме, превышающей 300 миллионов рублей.

Нурмагомедов в 2018 году завоевал звание чемпиона UFC в легком весе. С тех пор он трижды успешно защитил его. Спортсмен выиграл все 29 поединков в карьере.