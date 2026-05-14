Армия России нанесла массированные удары по Харькову и области

Российские войска нанесли удары по Харькову и области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия мощных прилетов в Харькове», — передает канал слова местного жителя.

Отмечается, что ударам Вооруженных сил (ВС) России подверглись Новобаварский, Шевченковский и Холодногорский районы города. Помимо этого, взрывы прозвучали в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Богодуховском районах Харьковской области.

Ранее официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ночные удары по Украине были одними из самых масштабных за все время конфликта.