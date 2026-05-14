11:16, 14 мая 2026Бывший СССР

В ВСУ оценили масштаб ударов по Украине

Игнат: Ночной удар по Украине был одним из самых масштабных
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ночные удары по Украины были одними из самых масштабных за все время конфликта. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «Интерфакс-Украина».

«Противник атакует большим количеством уже которые сутки (...) Была очень короткая пауза после вчерашнего удара вечером, которой было мало для отдыха личного состава, техники на перегруппировку», — заявил Игнат.

По его словам, основным направлением ударов является Киев.

Ранее стало известно, что серия мощных взрывов прозвучала в Харькове, они были слышны по всему городу. Местные власти сообщали об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам.

