В ВСУ оценили масштаб ударов по Украине

Игнат: Ночной удар по Украине был одним из самых масштабных

Ночные удары по Украины были одними из самых масштабных за все время конфликта. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «Интерфакс-Украина».

«Противник атакует большим количеством уже которые сутки (...) Была очень короткая пауза после вчерашнего удара вечером, которой было мало для отдыха личного состава, техники на перегруппировку», — заявил Игнат.

По его словам, основным направлением ударов является Киев.

Ранее стало известно, что серия мощных взрывов прозвучала в Харькове, они были слышны по всему городу. Местные власти сообщали об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам.