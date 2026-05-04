Запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией перенесут из-за Ближнего Востока

Запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией перенесут из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол в Москве Чеонг Лун Лай.

По его словам, в прошлом году он слышал о планах запустить прямое сообщение между странами в первом квартале 2026 года. «Но с учетом нынешней ситуации на Ближнем Востоке и того, к чему все идет, в частности проблем с топливом и всего остального, я думаю, что даты будут перенесены», — сообщил дипломат.

При этом Лун Лай отметил, что на межгосударственном уровне все вопросы уже урегулированы, переговоры продолжаются по коммерческой составляющей. «Это своего рода коммерческие переговоры, которые все еще ведутся. Просто теперь все зависит от компаний», — заключил посол.

В декабре 2025 года сообщалось, что россияне смогут летать в Малайзию прямыми рейсами. Тогда допускали, что прямое авиасообщение будет запущено уже в первой половине 2026 года.