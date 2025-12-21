Россияне смогут летать в одно государство прямыми рейсами

Лун-Лай: Россия и Малайзия планируют запустить прямое авиасообщение в 2026 году

Россия и Малайзия продолжают активную работу над запуском прямых авиарейсов между странами. Об этом рассказал РИА Новости малайзийский посол в России Чеонг Лун-Лай.

Лун-Лай отметил, что Министерства транспорта обеих стран ведут бурные дискуссии и процесс подходит к завершению. Есть вероятность, что прямое авиасообщение будет запущено уже в первой половине 2026 года.

«Очень надеемся, что это получится», — сказал дипломат.

В первую очередь, по словам Лун-Лай, речь идет о рейсах из Москвы на остров Лангкави, а выполнять их будет авиакомпания Red Wings.

Ранее стало известно о том, что у компании Red Wings произошли технические проблемы с самолетами. Из-за чего многие российские туристы уже несколько дней не могут улететь на Родину из Шри-Ланки.