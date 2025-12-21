Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:17, 21 декабря 2025Путешествия

Россияне смогут летать в одно государство прямыми рейсами

Лун-Лай: Россия и Малайзия планируют запустить прямое авиасообщение в 2026 году
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Yulia Kapishnikova / Global Look Press

Россия и Малайзия продолжают активную работу над запуском прямых авиарейсов между странами. Об этом рассказал РИА Новости малайзийский посол в России Чеонг Лун-Лай.

Лун-Лай отметил, что Министерства транспорта обеих стран ведут бурные дискуссии и процесс подходит к завершению. Есть вероятность, что прямое авиасообщение будет запущено уже в первой половине 2026 года.

«Очень надеемся, что это получится», — сказал дипломат.

В первую очередь, по словам Лун-Лай, речь идет о рейсах из Москвы на остров Лангкави, а выполнять их будет авиакомпания Red Wings.

Ранее стало известно о том, что у компании Red Wings произошли технические проблемы с самолетами. Из-за чего многие российские туристы уже несколько дней не могут улететь на Родину из Шри-Ланки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Маск одним словом подтвердил попытки «глубинного государства» разжечь конфликт с Россией

    Россиянам назвали безопасную для здоровья порцию оливье

    Российские банки начали уточнять родственную связь при переводе денег

    Вспыхнувший на МКАД автомобиль попал на видео

    В российском городе загорелось административное здание

    В Северной Корее обрушились с критикой на Японию из-за Украины

    Россияне смогут летать в одно государство прямыми рейсами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok