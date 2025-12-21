Реклама

04:41, 21 декабря 2025

Посольство предупредило россиян о проблемах с вылетом из Шри-Ланки

Посольство: Россияне не могут улететь из Шри-Ланки авиакомпанией Red Wings
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Akila Jayawardena / Reuters

Посольство Российской Федерации в Шри-Ланке и Мальдивской Республике в официальном Telegram-канале предупреждает туристов о переносах обратных рейсов в Россию авиакомпании Red Wings по техническим причинам.

«В этой связи просим россиян, направляющихся в островное государство данной авиакомпанией, учитывать фактор возможной задержки с обратным вылетом на Родину», — говорится в сообщении посольства.

До этого россияне начали жаловаться на то, что уже три дня не могут улететь из Шри-Ланки. Так рейс компании Red Wings из Хамбантоты в Москву перенесли с 18-го на 21 декабря из-за отсутствия свободных дальнемагистральных самолетов Boeing-777.

Один из них должен был прилететь в Шри-Ланку накануне, однако вернулся в аэропорт Новосибирска через час после вылета. Еще два самолета находятся в московском аэропорту Домодедово — один из них не летает с 12 декабря, другой — с 15 декабря.

Некоторым туристам пришлось самостоятельно оплачивать дополнительные дни в отелях.

Ранее эксперт научил россиян готовиться к автопутешествиям зимой.

