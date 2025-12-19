Реклама

Экономика
20:56, 19 декабря 2025Экономика

Россиян научили готовиться к автопутешествиям зимой

Автоэксперт Шапарин: В автопутешествие зимой нужно взять топливо
Александра Качан (Редактор)

Фото: Andrei Stepanov / Shutterstock / Fotodom

К зимнему путешествию на автомобиле стоит тщательно подготовиться, в том числе необходимо взять с собой канистру с топливом. Об этом россиянам рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Комсомольской правдой».

Он отметил, что риск попасть в снежный буран и застрять на несколько часов или дней сохраняется даже в южных регионах. Поэтому важно запастись не только топливом, но также незамерзающей жидкостью, теплыми вещами, питьевой водой и сухим пайком. Кроме того, на случай внеплановых изменений стоит иметь интернет и офлайн-карты.

Ранее россиянам рассказали, где лучше всего хранить неиспользуемый автомобиль зимой. По словам автоэксперта Дмитрия Попова, наиболее удачный вариант хранения — под чехлом на улице.

