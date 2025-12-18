Реклама

Экономика
15:16, 18 декабря 2025

Россиян научили хранить машину зимой

Автоэксперт Попов: Машину нельзя долго хранить в гараже зимой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Долгое хранение неиспользуемой машины в гараже зимой может навредить транспортному средству. Об этом водителей предупредил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT.

«Гаражное хранение при наших метеорологических качелях — это значит, что все пустоты автомобиля будут сборниками влаги», — объяснил специалист. Вместо этого он посоветовал хранить авто под чехлом на улице.

Попов добавил, что если у аккумулятора не будет повторяемости циклов заряд — разряд, он начнет утрачивать квалификацию. «Можно, конечно, его (аккумулятор) занести домой и раз в месяц гонять на подзарядке и разряжать на малых токах», — отметил эксперт.

По его словам, от долгого хранения на морозе резинотехнические изделия также будут утрачивать эластичность. Чтобы этого избежать, можно использовать обработку силиконом. Для поддержания состояния автомобиля зимой Попов рекомендовал ненадолго выезжать на нем раз в две-три недели.

Ранее эксперты «Авито Авто» рассказали, как продлить жизнь аккумулятора машины зимой. По их словам, в холодное время года стоит устраивать длительные поездки за город, чтобы аккумулятор успевал восполнить заряд, а после запуска дать машине проработать минимум 5-10 минут без дополнительных нагрузок.

