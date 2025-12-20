Реклама

12:20, 20 декабря 2025Путешествия

Россияне не смогли улететь из одной страны из-за нехватки самолетов

Россияне три дня не могут улететь со Шри-Ланки из-за отсутствия самолетов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tanya Keisha / Shutterstock / Fotodom  

Россияне почти три дня не могут улететь из Шри-Ланки из-за отсутствия свободных самолетов у авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Рейс компании Red Wings из Хамбантоты в Москву перенесли с 18-го на 21 декабря из-за отсутствия свободных дальнемагистральных самолетов Boeing-777. Один из них должен был прилететь в Шри-Ланку накануне, однако вернулся в аэропорт Новосибирска через час после вылета. Еще два самолета находятся в московском аэропорту Домодедово — один из них не летает с 12 декабря, другой — с 15 декабря.

Некоторым пассажирам пришлось самостоятельно оплачивать отели. Вылет рейса из Москвы в Шри-Ланку также задержан. В компании объяснили, что расписание пришлось изменить из-за экстренной посадки и поломки самолета при вылете из Новосибирска в Шри-Ланку. Борт вернулся в аэропорт из-за срабатывания системы индикации в кабине пилотов.

