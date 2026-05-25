Бензин в стране БРИКС подорожал четыре раза за десять дней

Бензин в Индии подорожал на 2,61 рупии за литр, а дизельное топливо на 2,17 рупии, что стало четвертым повышением за менее чем две недели. Об этом сообщило издание Economic Times (ET).

Таким образом, например, в Нью-Дели стоимость бензина в настоящее время дошла до 102,12 рупии. Литр дизельного топлива стоит 95,2 рупии.

Отмечается, что многомесячная блокада и перебои в Ормузском проливе создали серьезные проблемы с поставками энергоносителей по всему миру, что вызвало цепную реакцию в экономиках стран, зависящих от Ближнего Востока в плане поставок нефти и газа. Как отметили эксперты, всякий раз, когда объявляется о мирном соглашении, цены на нефть начинают падать. А когда рынок понимает, что решения нет, цены снова растут.

В первой половине мая власти Индии бросились искать способы ограничить ущерб от подорожания нефти. В числе прочих мер называли ограничение импорта таких товаров не первой необходимости, как золото и бытовая техника.