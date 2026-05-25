14:46, 25 мая 2026Россия

Колесник: Слова «Орешник» и «Кинжал» актуальны для разговоров с Украиной
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Слова «Циркон», «Орешник», «Буревестник» и «Кинжал», а не дипломатические усилия, являются наиболее актуальными для разговоров с Украиной. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит NEWS.ru.

Он отметил, что дипломаты будут периодически работать по спецканалам, однако российских военных это «мало интересует».

«Думаю, даже международникам уже нечего сказать. Слова "Циркон", "Орешник", "Буревестник" и "Кинжал" наиболее актуальны — именно на таком языке надо разговаривать с Украиной. ВСУ же детей убивают», — сказал депутат.

Атака украинских военнослужащих на колледж и общежитие в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.

24 мая российские бойцы нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

