15:34, 25 мая 2026

Любителей жевательной резинки предупредили о рисках для пищеварения

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mike_shots / Shutterstock / Fotodom

Длительное жевание жевательной резинки может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта, предупредила гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. О рисках этой привычки он рассказал «Ленте.ру».

«Жевательная резинка запускает так называемую "голодную" фазу пищеварения: жевание и вкус стимулируют блуждающий нерв, усиливают слюноотделение и рефлекторно повышают выработку желудочного сока. У здорового человека это, как правило, не приводит к повреждению слизистой, но при повышенной кислотности, ГЭРБ или активном гастрите длительное жевание натощак может усилить дискомфорт, тяжесть, изжогу», — предостерег Белоусов.

Врач добавил, что при хронических заболеваниях ЖКТ натощак и при выраженных болях, тошноте, активном воспалении жевательной резинки лучше избегать, чтобы не стимулировать лишнюю секрецию кислоты и не провоцировать заброс содержимого в пищевод. По словам специалиста, при ГЭРБ иногда допустимо ограниченное использование жвачки без сахара после еды.

Белоусов отметил, что в среднем безопасным считается жевание безсахарной резинки по 10-20 минут после еды два-три раза в день. Более длительное и частое жевание создает нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав, повышает риск заглатывания воздуха (метеоризм, отрыжка) и у людей с проблемным ЖКТ может усиливать симптоматику.

Ранее гастроэнтерологи Саманта Назарет и Рабия де Латур предупредили об опасности частой отрыжки. Они отметили, что иногда причиной этого могут быть язва, кислотный рефлюкс, синдром избыточного бактериального роста или другие заболевания.

