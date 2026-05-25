Союзнику США предсказали дефицит важнейшего нефтепродукта

Bloomberg: К концу июня Японию накроет дефицит продуктов из нафты

Уже к концу июня Япония, вероятно, столкнется с дефицитом нафты (она же лигроин — добавка, используемая при производстве бензина), а значит, и химических продуктов, которые получают из этого сырья. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на научного сотрудника Института экономики энергетики Японии Фумию Кокубу.

Его слова противоречат официальным заявлениям правительства о том, что запасов хватит до следующего года. Кокубу констатировал, что его страна не сможет найти альтернативу тем поставкам, которые Япония получала с Ближнего Востока до того, как там началась война. Закупать же большие объемы нафты у США, по словам Кокубу, «не очень реалистично».

Издание обратило внимание, что с начала войны Токио неоднократно заявлял, что располагает достаточными запасами топлива и нефтехимической продукции. В отличие от некоторых своих азиатских соседей, Япония не призвала домохозяйства и предприятия сокращать потребление энергии.

В настоящее время Япония активно использует свои огромные стратегические запасы нефти, и правительство также заявило, что обеспечивает себя топливом из регионов за пределами Ближнего Востока. Японская ассоциация нефтехимической промышленности сообщила на прошлой неделе, что импорт нафты из-за пределов региона, включая США, может в три раза превысить довоенные поставки.

Тем не менее нехватка ресурсов уже сказалась на некоторых предприятиях. Например, компания Calbee, крупнейший в стране производитель картофельных чипсов, перешла на черно-белую упаковку из-за нехватки чернил.

Новости о том, что у Японии начали возникать перебои с нафтой — ключевым продуктом переработки нефти и главным компонентом всей нефтехимической отрасли, появились в конце апреля. Оказалось, что 40 процентов потребностей Японии в нафте покрывал импорт из стран Ближнего Востока.