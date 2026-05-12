11:14, 12 мая 2026Экономика

В одной стране обесцветят упаковки чипсов из-за нехватки чернил

BIoomberg: Японский производитель снеков Calbee обесцветит упаковки чипсов
Вячеслав Агапов

Фото: PawelKacperek / Shutterstock / Fotodom

Японский производитель снеков Calbee обесцветит упаковки чипсов. Об этом сообщает BIoomberg.

Компания упростит оформление продукции (чипсы, крекеры, гранола) — теперь упаковки будут черно-белыми. Изменения затронут около 14 видов товаров и начнутся с 25 мая.

Причиной, по которой производитель пошел на этот шаг, стал энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Из-за перебоев с поставками в стране не хватает нефтехимического сырья для выпуска упаковочных красок.

По данным агентства, японские производители сталкиваются с перебоями в поставках нефтехимии и других материалов. Некоторые фирмы даже временно приостанавливают заказы на продукцию, зависящую от пластика и смол.

Ранее стало известно, что Idemitsu, считающаяся второй по величине нефтеперерабатывающей компанией Японии, купила партию российской нефти с Сахалина. Решение было продиктовано попытками диверсифицировать источники нефтяного импорта. Это необходимо для обеспечения стабильных поставок данного углеводорода. В компании отметили, что сейчас на нефть сорта Sakhalin Blend для Японии не распространяются санкции.

