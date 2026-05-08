14:27, 8 мая 2026Экономика

Азиатский союзник США купил российскую нефть

Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Idemitsu, считающаяся второй по величине нефтеперерабатывающей компанией Японии, купила партию российской нефти с Сахалина. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя этой организации.

Принятое решение было продиктовано попытками диверсифицировать источники нефтяного импорта. Это необходимо для обеспечения стабильных поставок данного углеводорода. Кроме того, в компании отметили, что в настоящее время на нефть сорта Sakhalin Blend для Японии не распространяются санкции.

В начале мая российскую нефть приобрела японская компания Taiyo Oil, представители которой заявили о социальной ответственности за обеспечение стабильных поставок нефтепродуктов.

До этого стало известно, что у Японии начали возникать перебои с нафтой — ключевым продуктом переработки нефти и главным компонентом всей нефтехимической отрасли.

