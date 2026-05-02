Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:20, 2 мая 2026Экономика

Япония закупила российскую нефть с Сахалина

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония была вынуждена закупить российскую нефть с Сахалина, чтобы диверсифицировать источники поставок на фоне войны на Ближнем Востоке. Речь о японской компании Taiyo Oil, которая приобрела нефть сорта Sakhalin Blend, передает ТАСС со ссылкой на представителя фирмы.

По словам собеседника агентства, Taiyo Oil «несет социальную ответственность за обеспечение стабильных поставок нефтепродуктов», поэтому приняла решение о покупке в сотрудничестве с Агентством по природным ресурсам и энергетике. Чтобы исправить ситуацию, страна также использует национальные запасы нефти.

На поставки нефти сорта Sakhalin Blend санкции не распространяются, подчеркнул представитель компании. Уточняется, что покупка этого вида энергоресурса у России планируется однократно, решения о повторных закупках не принято.

В апреле стало известно, что в Японии начали возникать перебои с нафтой — ключевым продуктом переработки нефти и главным компонентом всей нефтехимической отрасли. По оценкам экспертов, японский рынок зависит от поставок нефти с Ближнего Востока более чем на 90 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok