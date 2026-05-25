14:54, 25 мая 2026

Премиальные бренды и машина привели экс-замглавы московского метро в колонию на 10 лет

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Савеловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии строгого режима бывшего первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Дощатову назначили штраф в размере 100 миллионов рублей. Следствие и суд установили, что предприятия «ВО "Технопромимпорт"» и «Мосинжпроект» заключили договор на 3,9 миллиарда рублей для поставки полушпал в рамках строительства новых линий метро. Однако оригинальную продукцию фигуранты договорились заменить на менее качественную.

Чтобы начать строительство из некачественных полушпал, бенефициар «Технопромимпорта» Александр Волынский дал взятку Дощатову машиной Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей, а после заплатил еще 689 тысяч рублей за покупки, которые экс-замглавы метро сделал в магазине одежды премиальных брендов в Минске.

Свою вину Дощатов признал.

