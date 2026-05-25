14:06, 25 мая 2026Культура

Песков прокомментировал выступление Звягинцева на Каннском кинофестивале

Дмитрий Песков: У Звягинцева нет права голоса из-за молчания о Донбассе
Ольга Коровина
Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал речь Андрея Звягинцева, которую режиссер произнес после получения Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Пескова, обращение Звягинцева к российскому лидеру Владимиру Путину вряд ли будет передано главе государства. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что сейчас постановщик не имеет права голоса, поскольку игнорировал события в Донбассе с 2014 года.

«Звягинцев никогда не осуждал бойню, которую устроил киевский режим в Донбассе. Если бы он это делал, у него было бы право голоса», — пояснил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что не берется судить творческие качества кинематографиста и не смотрел картину «Минотавр», которую показали в Каннах.

