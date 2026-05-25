Силовые структуры
14:03, 25 мая 2026

Уничтоженный в Средиземном море российский газовоз показали на видео

СК показал на видео атакованный газовоз Arctic Metagaz
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Атакованный в Средиземном море российский газовоз Arctic Metagaz показали на видео. Кадры «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

Следователи осмотрели газовоз, были использованы беспилотные и подводные аппараты. Зафиксированы следы пожара, полное уничтожение систем управления судном и разрушение двух резервуаров с газом.

Отмечается, что характер повреждений говорит о внешнем воздействии поражающих факторов. Изъят бортовой самописец, проводится его расшифровка.

3 марта около Мальты беспилотники и безэкипажные катера со взрывными устройствами атаковали газовоз, следовавший из Мурманска в Китай. Произошла детонация газа, судно получило сильные повреждения. Беспилотники были запущены с территории Ливии.

Ранее сообщалось, что в Россию из Европы прибыл заминированный газовоз «Аррхениус».

