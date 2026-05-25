В России отреагировали на приезд Тихановской в Киев

Джабаров: Приезд Тихановской в Киев — не очень хорош для Зеленского

Приезд бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Киев является не очень хорошей характеристикой для Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводит NEWS.ru.

«Она пытается остаться на плаву экстравагантными шагами. Что она в Киеве расскажет? Как пыталась незаконно прийти к власти в Белоруссии, у нее ничего не получилось и она сбежала?» — сказал сенатор.

По его мнению, Тихановская просто погуляет по Киеву и уедет, но для Зеленского визит является не очень хорошей характеристикой, «если такие люди приезжают в Киев его поддержать».

Тихановская прибыла в Киев 25 мая 2026 года. Эта поездка стала первым визитом политика в украинскую столицу.