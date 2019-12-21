Европейские партнеры России потребуют разъяснить санкции по «Северному потоку-2»

Европейские партнеры России потребуют у США разъяснений по поводу санкций против газопровода «Северный поток-2», утверждает вице-премьер России Дмитрий Козак. Об этом сообщает РБК.

Консультации с Минфином США пройдут в субботу, 21 декабря, говорится в заявлении Козака. «Санкции сформулированы недостаточно четко, — поясняет он. — Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает».

По словам вице-премьера, среди прочего необходимо уточнить сроки их введения, а также то, в каком объеме они действуют для европейских компаний. Козак добавил, что после консультаций «мы поймем суть этих санкций».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020-й финансовый год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», предусмотренные в качестве меры «обеспечения энергетической безопасности Европы». После этого швейцарская компания Allseas приостановила строительство «Северного потока-2».

МИД России заявил, что при помощи санкций США стремятся навязать Европе свой сжиженный газ, замедлить развитие экономики и подорвать ее способность конкурировать. Также стало известно, что правительство Германии не планирует ответных мер в связи с санкциями против «Северного потока-2».

Магистральный газопровод «Северный поток-2» пройдет из России в Германию через Балтийское море. Его строительство практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го реализовано более 80 процентов проекта. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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