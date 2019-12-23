МИД пообещал ответ на санкции против «Северного потока-2»

Россия ответит на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Уверяю вас, что подобные абсолютно неприемлемые, грубые действия (...) не останутся без реакции», — указал министр. По его словам, США вводят ограничения в нарушение всех норм международного права, а также «всех дипломатических и человеческих приличий». Этот вопрос требует спокойной работы и спокойного анализа, добавил он.

22 декабря Лавров заявил, что Москва без ущерба для себя ответит на ограничительные меры США против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», а также на «санкции из ада», если они будут приняты.

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который подписал президент США Дональд Трамп.

Также в ближайшее время в комитете Сената США по иностранным делам рассмотрят законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act). Один из авторов инициативы, сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, впервые представляя документ в августе 2018 года, назвал его «санкциями из ада».

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