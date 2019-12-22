Россия ответит на последние санкции США без ущерба для себя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит без ущерба для себя на ограничительные меры США против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», а также на «санкции из ада», если они будут приняты. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает «Интерфакс».

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — заключил глава ведомства, комментируя эту тему в программе «Большая игра» на Первом канале.

Он также заверил, что оба газопровода будут запущены через 2-3 недели, несмотря на ограничительные меры.

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020-й финансовый год, который подписал президент США Дональд Трамп. После этого швейцарская компания Allseas приостановила строительство «Северного потока-2».

Также в ближайшее время в комитете Сената США по иностранным делам рассмотрит законопроект под названием Defending American Security from Kremlin Aggression Act — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Один из авторов инициативы — сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, впервые представляя документ в августе 2018 года, назвал его «санкциями из ада». Он использовал такую формулировку в связи с жесткими положениями, в том числе запретом операций с российским госдолгом.

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