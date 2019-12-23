В Кремле отреагировали на приостановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле анализируют последствия введения санкций со стороны США в отношении российского газопровода «Северный поток-2», в результате которых его строительство было приостановлено. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что говорить о конкретных сроках завершения работ по данному проекту пока рано. При этом он выразил надежду, что даже подобные действия со стороны Вашингтона не помешают закончить строительство.

Отвечая на вопрос о том, не рассматривает ли Москва возможность замены швейцарской компании Allseas, которая была задействована в укладке газопровода, пресс-секретарь российского лидера пояснил, что решение будет вынесено после анализа сложившейся ситуации.

Ранее в понедельник стало известно, что швейцарская компания Allseas отвела все свои суда из района прокладки газопровода. Группа судов, которая была задействована в строительстве, будет «расформирована». Таким образом, строительство «Северного потока-2» было приостановлено.

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на следующий год, который утвердил президент США Дональд Трамп.

Магистральный газопровод «Северный поток-2» пройдет из России в Германию через Балтийское море. Его запуск был запланирован на середину 2020 года.

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