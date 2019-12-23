В России отреагировали на приостановку строительства «Северного потока-2»

Российский сенатор Алексей Пушков не считает, что американские санкции делают завершение строительных работ на газопроводе «Северный поток-2» невыполнимыми. Об этом член Совета Федерации написал на своей странице в Twitter в понедельник, 23 декабря.

«Сроки сдвинутся, но проект состоится», — отреагировал сенатор.

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Пушков напомнил, что Германия также верит в успех проекта, несмотря на введенные ограничения.

Ранее в понедельник стало известно, что швейцарская компания Allseas отвела все свои суда из района прокладки газопровода. Группа судов, которая была задействована в строительстве, будет «расформирована». Таким образом, строительство «Северного потока-2» было приостановлено.

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на следующий год, который утвердил президент США Дональд Трамп.

Магистральный газопровод «Северный поток-2» пройдет из России в Германию через Балтийское море. Его запуск был запланирован на середину 2020 года.

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