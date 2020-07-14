В Германии ответили конгрессменам США на угрозы санкций за «Северный поток-2»

Председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст направил письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и авторам законопроекта по расширению санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» с призывом отказаться от его принятия. Выдержки из ответа на американские угрозы приводит агентство ТАСС.

«Европа ожидает, что вы будете уважать решения, которые были приняты внутри Евросоюза демократическим путем», — говорится в письме. Эрнст отметил, что конгрессмены в аналогичной ситуации боролись бы со вмешательством во внутренние дела штатов Техас, Висконсин или Пенсильвания. Возможные новые санкции, по его мнению, подрывают трансатлантическое партнерство и наносят ущерб американской репутации и экономике.

При этом представитель бундестага отметил, что заявления о растущей зависимости Германии от России некорректны. В качестве опровержения этого аргумента отмечается, что Берлин принял самое активное участие при заключении соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа.

Санкции США — главная проблема проекта, так как они угрожают владельцам судов, использованных при достройке. Также непонятно, как трубоукладчики получат страховку для работ в датских водах, поскольку страховым компаниям грозят аналогичные ограничительные меры.

Германия, выступающая за окончание строительства, не исключает ответных мер, в том числе введения заградительных пошлин на американский сжиженный природный газ, а также иные меры на уровне Евросоюза. В то же время Берлин поддержал снижение мощности строящегося маршрута в два раза.

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