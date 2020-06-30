Санкции против «Северного потока-2» предложили включить в бюджет США

Американские сенаторы Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон предложили включить дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2» в проект оборонного бюджета США. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Соответствующие ограничительные меры предлагают включить в бюджет на 2020–2021 финансовый год, который начнется 1 октября. Предложение политиков появилось в числе 529 сенатских поправок в тысячестраничный проект военного бюджета.

Отмечается, что предложение расширяет сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» для газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Под такой деятельностью, в частности, подразумеваются подготовка места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней.

Ранее стало известно, что в проекте оборонного бюджета США на следующий финансовый год предусмотрено 3,8 миллиарда долларов на программу «Европейская инициатива сдерживания», которая направлена на «сдерживание России». В документе отмечается, что выделенные деньги пойдут на стратегические перевозки морем, спутниковую связь, подводные лодки и противолодочное военное оборудование.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.

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